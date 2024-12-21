В Ленобласти мужчина поджёг канистру с бензином в банке, раздались взрывы

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В посёлке Ульяновка Ленинградской области мужчина устроил поджог в отделении банка, что привело к взрывам и вызвало серьезную опасность. Одна женщина пострадала и сейчас находится в больнице.
По информации 78.ru, инцидент произошёл вечером в здании на Советском проспекте. Неизвестный поджег канистру с бензином, что вызвало взрыв двух банкоматов и пожар в помещении. Очевидцы задержали злоумышленника на месте и передали его полиции.
В результате происшествия пострадала 34-летняя женщина, у которой диагностировали сотрясение мозга и другие травмы. Она была доставлена в Тосненскую центральную районную больницу. По данным издания, пострадавшая до сих пор находится в больнице, но отказалась от комментариев.
Всего из здания были эвакуированы около 30 человек. Обстоятельства и мотивы поджога выясняются.
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В результате происшествия пострадала 34-летняя женщина, у которой диагностировали сотрясение мозга и другие травмы. Она была доставлена в Тосненскую центральную районную больницу. По данным издания, пострадавшая до сих пор находится в больнице, но отказалась от комментариев.
Всего из здания были эвакуированы около 30 человек. Обстоятельства и мотивы поджога выясняются.
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Мария Моисеева