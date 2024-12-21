Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем

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Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, в 2016 году был признан беженцем. Об этом информирует издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.
Уточняется, что Талеб А. летом 2016 года был признан беженцем. По данным Bild, мужчина находится в Германии с 2006 года и имеет вид на жительство.
Талеб работает медицинским специалистом в сфере психиатрии и психотерапии.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
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Талеб работает медицинским специалистом в сфере психиатрии и психотерапии.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
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Екатерина Коршунова