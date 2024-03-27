Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, есть раненые

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Украинский беспилотник атаковал административное здание в Белгороде, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Пострадавшая госпитализирована, уточнил губернатор.
По данным Mash, украинский беспилотник атаковал здание Управления МВД на проспекте Славы. Там прогремел мощный взрыв. Издание утверждает, что пострадали четыре человека.
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