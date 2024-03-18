Мэр Демидов: в Белгороде при утреннем обстреле пострадал один человек

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Один человек пострадал в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в ходе оперативного совещания.
«У нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу», — заявил мэр.Как утверждает глава города, повреждения получили один частный дом, автомобиль, автобус и хозяйственный субъект.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее стало известно, что девятилетний мальчик закрыл собой сестру-младенца при обстреле украинскими войсками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак