Дрон ВСУ рухнул на автомобиль в российском регионе, погибла женщина

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ВСУ атаковали дроном автомобиль с мирными гражданами. В результате происшествия погибла женщина. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ использовали для атаки беспилотник-камикадзе. Удар был нанесен по движущемуся автомобилю, в котором находился водитель и три пассажира. От полученных ран женщина скончалась на месте.
Гладков уточнил, что остальные члены семьи погибшей получили травмы. В настоящее время они доставлены в больницу.
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Анастасия Хохлова