Территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани атаковал украинский дрон

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Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпел крушение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Как заявили военные, украинская сторона предприняла попытку атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь с 18 на 19 мая.
По предварительным данным, возгорания, разрушений и пострадавших нет.
Ранее стало известно о массированной атаке украинскими дронами аэродрома в станице Кущевской Краснодарского края.
До этого взрывы прогремели в Выборге в Ленинградской области.
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«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ», – отметили в оперативном штабе.
По предварительным данным, возгорания, разрушений и пострадавших нет.
Ранее стало известно о массированной атаке украинскими дронами аэродрома в станице Кущевской Краснодарского края.
До этого взрывы прогремели в Выборге в Ленинградской области.
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Александр Климов