В сети появилось видео, на котором темнокожий боец ВС РФ отгоняет дрон палкой

Фото: iStock/vadimrysev
В сети появились кадры, на которых темнокожий боец российской армии одной палкой отогнал украинский беспилотник, видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На опубликованных в сети кадрах видно, как над российскими позициями кружит FPV-дрон Вооружённых сил Украины. В это время боец Вооружённых сил РФ отгоняет его простой палкой. Беспилотник мечется, но от ударов пытается увернуться.
Отмечается, что видео опубликовали украинские ресурсы. Ролик они подписали расистскими оскорблениями и неуместными шутками.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО сбили над территорией страны 57 беспилотников ВСУ.
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Отмечается, что видео опубликовали украинские ресурсы. Ролик они подписали расистскими оскорблениями и неуместными шутками.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО сбили над территорией страны 57 беспилотников ВСУ.
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Евгения Парфентьева