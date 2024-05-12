Губернатор Артамонов: Дрон ВСУ пытался атаковать объекты в промзоне Липецка

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Украинский беспилотник попытался атаковать объекты инфраструктуры в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка была предпринята ранним утром. Атака была успешно пресечена, добавил Артамонов. Угроза была нейтрализована, к счастью, обошлось без жертв. На месте падения БПЛА в настоящее время работают представители спецслужб.
Губернатор Липецкой области также сообщил, что дежурные системы обнаружения и подавления в составе противовоздушной обороны продолжают оставаться в состоянии полной боевой готовности. Он также призвал граждан не публиковать фото и видео последствий подобных атак.
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Александр Бойцов