В Госдуме заявили о переломном моменте украинского конфликта

Фото: iStock/ffikretow
Украинский конфликт переходит на новый уровень. Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Мы наблюдаем переломный момент и начало новой фазы на украинском геополитическом театре боевых действий. Запад дает сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесенных ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций», - цитирует РИА Новости Шеремет.
Он считает, что западные страны не готовы к ведению продолжительной войны. Депутат пояснил, что излюбленным ими методом блицкриг. А в случае его провала они прекращают военную агрессию, и переводят противостояние на новый уровень, меняя свою политику и приоритеты.
Читайте также:
В МИД РФ назвали «мирную формулу Зеленского» невыполнимым ультиматумом
Баранец допустил неповиновение ВСУ властям в случае увольнения Залужного
В Швеции поразились успешному перевооружению России в условиях санкций
Элина Позднякова