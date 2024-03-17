Дроны-камикадзе атаковали воинскую часть в Приднестровье

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В Приднестровье атакована воинская часть. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной республики.
По имеющейся информации, жертв в результате происшествия нет.
Для атак был использован дрон-камикадзе, который нес на себе взрывное устройство. В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители.
В здании воинской части после атаки БПЛА прогремел взрыв. Возгорание удалось ликвидировать.
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Для атак был использован дрон-камикадзе, который нес на себе взрывное устройство. В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители.
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Анастасия Хохлова