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Дроны-камикадзе атаковали воинскую часть в Приднестровье

17 марта 2024, 17:41
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Приднестровье атакована воинская часть. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной республики.
По имеющейся информации, жертв в результате происшествия нет.

Для атак был использован дрон-камикадзе, который нес на себе взрывное устройство. В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители.


В здании воинской части после атаки БПЛА прогремел взрыв. Возгорание удалось ликвидировать.

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#происшествия
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ВСУ нанесли новый удар по Белгороду, погиб мужчина
17 марта 2024, 16:36

Фото:iStock/frantic00

Из-за нового обстрела ВСУ Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Во время удара противника мужчина находился на парковке, куда упал снаряд.

Очевидцы попытались оказать пострадавшему помощь, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

В настоящее время на место происшествия направлены специальные службы. К разбору завалов и устранения последствий нарушений привлечены волонтеры.

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#всу
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В Находке бразильский акробат упал с высоты во время циркового шоу – видео
17 марта 2024, 15:28

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Артист цирка из Бразилии сорвался с высоты при выполнении трюка. Об этом сообщает портал «112».
Акробат выступал в номере Большого новосибирского цирка шапито «Звездный». На опубликованном видео видно, как в какой-то момент, артист не удержался на высокой конструкции и рухнул на арену.


Жизни акробата ничего не угрожает, он продолжает выступать.

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ВСУ ударили по детскому саду в российском регионе
Сальдо: снаряд ВСУ взорвался на территории детсада в Херсонской области
17 марта 2024, 15:08

Фото: istock / Leonid Ikan

ВСУ нанесли удар по территории детского сада в поселке Брилёвка Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате удара, в здании детского сада оказались разбиты окна и повреждены фасады.

В результате атаки ВСУ, пострадавших нет.

Прежде сообщалось, что украинские военные нанесли удар с использованием дронов по Белгородской области. В результате попадания снаряда в жилой дом, погибла 16-летняя девочка.

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Трехлетняя девочка с носком в руке бродила одна по проспекту в Петербурге
В Петербурге девочка с носком в руке бродила по проспекту Народного Ополчения
17 марта 2024, 13:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Петербурге трехлетняя девочка в грязном свитере и с носком в руке была замечена, бродящей одна по проспекту Народного Ополчения, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Соседи, обнаружив девочку, вызвали полицию и скорую помощь. В квартире рядом они нашли ее грудничка-сестру с кровью под носом. Родителей детей не было дома, их часто не было видно, предположительно из-за алкогольного опьянения.

Семью малышей забрали в больницу под наблюдение, где им оказали медицинскую помощь. Родители появились позже, зайдя в квартиру через окно.

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Мужчина бросил коктейль Молотова в посольство РФ в Молдавии во время выборов
17 марта 2024, 13:17

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

В здание посольства России в Молдавии неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, в здании посольства был расположен единственный избирательный участок, где могли проголосовать граждане РФ.

В настоящее время злоумышленник задержан.

Одна из женщин, которая пришла на участок для голосования возмутилась поступком неизвестного: «Ты что делаешь? Поджигаешь людей и детей!», – негодовала избирательница.

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#выборы
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Школьница устроила поджог на избирательном участке в Краснодаре
17 марта 2024, 12:27

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Краснодаре тринадцатилетняя девочка поджгла скатерть на одном из избирательных участков, сообщил Telegram-канал Shot.
Она успела поджечь скатерть на парте избирательной комиссии, но возгорание удалось быстро потушить. Бюллетени остались неповрежденными, и работа участка продолжается в штатном режиме.

Полиция работает над выяснением мотивов подростка. В первый день голосования были зафиксировано несколько случаев провокаций, такие как заливание бюллетеней зеленкой и поджоги.

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В Екатеринбурге неизвестные обстреляли электричку на станции
17 марта 2024, 12:04

Фото: iStock/Savusia Konstantin

На станции Чапаевская в Екатеринбурге произошла стрельба. Об этом сообщает портал «Е1».
Несколько неизвестных открыли стрельбу по электричке из пневматического оружия, рассказали очевидцы. Проводники сказали пассажирам лечь на пол и не паниковать. Собеседник интернет-издания также сообщил, что прежде злоумышленники обстреляли предыдущую электричку с пассажирами.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Правоохранительные органы региона не комментировали информацию.

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#полиция
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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
17 марта 2024, 11:56

Фото: iStock/priori1

Временно приостановлено движение автотранспорта через Крымский мост, сообщается в официальном Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на мосту.
В сообщении отмечается, что движение автотранспорта на мосту временно остановлено. Всех, кто находится на мосту или в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников по транспортной безопасности.

Ранее силы российской ПВО отразили в подмосковном городском округе Домодедово пятую с начала суток атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны.

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Подмосковные спасатели помогли на Иваньковском водохранилище ребёнку, близнецам и двум собакам
17 марта 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли оказавшимся в беде ребёнку, двум мужчинам-близнецам и двум собакам. Инцидент произошёл на Иваньковском водохранилище, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Спасатели дежурной смены получили сигнал о провалившемся под лёд мужчине, катавшемся на квадроцикле. Вместе со своей собакой он оказался в холодной воде. Свидетелями происшедшего стали брат-близнец любителя активного отдыха и его 14-летний сын. Они поспешили на помощь родственнику в сопровождении собственного питомца и вызвали спасателей.
«Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что пострадавший уже выбрался на ледовую поверхность и вытащил пса. Тогда специалисты добрались до пострадавших на судне на воздушной подушке «Хивус» и подняли их на борт. В тот момент бегущие на помощь родственники одновременно провалились под лёд в 150 метрах от берега. Их четвероногий друг успел отскочить от полыньи и испуганно бегал вокруг», – рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части-215 Александр Проценко.
В итоге, по его словам, спасатели пришли на помощь утопающим. Они доставили подростка, близнецов и животных на сушу. Медицинская помощь никому не понадобилась.

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