ВСУ атаковали БПЛА Калужскую область

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Система ПВО сбила БПЛА противника в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Прежде сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по Белгороду, погиб мужчина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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