Дроны-камикадзе ВСУ атаковали город в Ростовской области

Украинские дроны-камикадзе нанесли удары по Морозовску в Ростовской области, передает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, целью атаки был аэродром. Также, по словам местных жителей, взрывы раздались в Миллерово.
Ранее стало известно об ударах беспилотников по Ростовской области. В ночь на субботу, 3 августа, подразделения ПВО сбили над регионом три беспилотника.
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Александр Климов