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Стали известны подробности двойной атаки ВСУ на многоэтажку под Орлом

Shot: ВСУ дважды нанесли удар по многоэтажке под Орлом
03 августа 2024, 02:36
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с разницей в несколько минут совершили две атаки на многоэтажный жилый дом в поселке Жилина Орловской области. Подробности атак раскрыл Telegram-канал Shot.
По данным издания, первый взрыв раздался примерно в 1:05, второй – через пять-семь минут. Отмечается, что второй БПЛА прилетел в «почти в то же самое место». Несколько квартир на верхних этажах жилого дома в пригороде Орла были повреждены.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.



Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Жилина на улице Яблоневая. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома.

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Жилая многоэтажка под Орлом загорелась после атаки беспилотника
#жилой дом
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#всу
#пожар
#взрыв
Губернатор подтвердил попадание БПЛА ВСУ в жилой дом под Орлом
Губернатор Клычков: в ходе атаки дронов ВСУ вблизи Орла никто не пострадал
03 августа 2024, 02:36

Фото: istockphoto/vadimrysev

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию об ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, область с полуночи подвергается интенсивной атаке украинских беспилотников. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три БПЛА. Два БПЛА также атаковали жилые дома в Болховском районе. На месте происшествия работают оперативные подразделения. Губернатор Орловской области подчеркнул, что пожар был локализован. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о двойном ударе ВСУ дронами по многоэтажному жилому дому в деревне Жилина.

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Еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника

Жилая многоэтажка под Орлом загорелась после атаки беспилотника
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#пво
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#взрыв
#бпла
#беспилотник
#жилой дом
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Еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника
Mash: еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника
03 августа 2024, 02:28

Фото: iStock/NiseriN

Еще одна многоэтажка в деревне Жилина Орловской области подверглась атаке украинского дрона, передает Mash.
По словам очевидцев, дрон влетел в квартиру на 16 этаже.

Инцидент произошел, когда во дворе многоэтажного жилого дома собрались жители, пытавшиеся перебраться в безопасное место.

Первый дрон попал в высотный дом примерно за 40 минут до второго.

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#бпла
#орловская область
#беспилотник
#жилой дом
#взрыв
#всу
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Появились детали атаки БПЛА на жилую многоэтажку под Орлом
Shot: в ходе атаки БПЛА на многоэтажку под Орлом пострадали люди
03 августа 2024, 02:25

Фото: iStock/Motortion

По предварительным данным, многоэтажный жилой дом в одном из деревень Орловской области подвергся атаке беспилотника, в результате чего пострадали несколько человек, сообщил Telegram-канал Shot.
Количество пострадавших на данный момент неизвестно. По словам местных жителей, в результате взрыва вылетели окна нескольких квартир на третьем этаже. На место происшествия срочно прибыли сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 3 августа.

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#бпла
#жилой дом
#беспилотник
#орловская область
#взрыв
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Жилая многоэтажка под Орлом загорелась после атаки беспилотника
03 августа 2024, 02:16

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА) врезался в жилой дом под Орлом, информирует Telegram-канал Shot.
По его данным, инцидент произошел в населенном пункте Жилина на Яблоневой улице. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

В ночь на субботу, 3 августа, в Ростовской области зафиксировали удары беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника над регионом.

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Экс-замкомандира мотострелковой дивизии обвинили в хищениях пайков для нужд СВО
Полковника Пешкова обвинили в хищениях пайков для нужд СВО
03 августа 2024, 01:28

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован за растрату, передает информационное агентство ТАСС.
Полковник обвиняется в хищении продовольствия, предназначенного для зоны проведения специальной военной операции (СВО). В настоящее время Пешков находится в СИЗО-11. По данным агентства, бывший замкомандующего вину не признал.

Отмечается, что дело было возбуждено спустя полгода после начала специальной военной операции.

Ранее военный суд Владикавказского гарнизона приговорил к шести годам лишения свободы начальника склада местной воинской части Светлану Горбунову за то, что она пыталась продать предназначенные участникам СВО и украденные с ее рабочего места шлемы «Ратник» и приборы ночного видения за 600 тысяч рублей.

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Израиль нанес удары по базе «Хезболлы» в Сирии
Al Jazeera: Израиль атаковал базы «Хезболлы» в Сирии
03 августа 2024, 00:32

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли три авиаудара по базам шиитского движения «Хезболла» в Сирии, передает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что израильские истребители нанесли удары в районе города Эль-Кусейр в западносирийской провинции Хомс. После атаки на наземные цели в районе образовались очаги возгорания.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали деревню Сайед-Али на сирийско-ливанской границе. Информация о пострадавших в результате этой атаки на данный момент неизвестна.

Ранее «Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю. Это был ответ на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на окраины Бейрута, в ходе которой был убит командир «Хезболлы» Фуад Шукр.

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#сирия
#израиль
#удар
#цахал
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На Украине памятник Ленина переделали в статую Шевченко
03 августа 2024, 00:26

Фото: iStock/wjarosz

На Украине в рамках политики декоммунизации переделали памятник основателю Советского Союза и революционеру Владимиру Ленину. Об этом сообщает украинский информационный портал «Страна.ua».
Статую вождя пролетариата переделали в памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Ленину приделали усы и брови, изменили форму носа и добавили шарф.

Данное событие зафиксировали в одном из сел Житомирской области, название населенного пункта не уточняется. Процесс декоммунизации, подразумевающий снос советских памятников и изменение названий улиц, начался на Украине в 2015 году.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников, связанных с Россией. По его словам, монументы русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову являются неотъемлемой частью культурного наследия Одессы.

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#памятник
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В российском регионе сообщили об опасности атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
03 августа 2024, 00:21

Фото: iStock/NiseriN

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По словам губернатора, система противовоздушной обороны (ПВО) приведена в состояние боевой готовности.

«Прошу сохранять спокойствие», – призвал он.

Ранее сообщалось об опасности атаки БПЛА в Курской области.

До этого Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью ликвидировали украинский дрон.

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#пво
#белгородская область
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#воронежская область
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В Англии произошли стычки правых активистов и полиции
02 августа 2024, 23:54

Фото: istock / LIVINUS

Сотни английских националистов организовали акцию протеста в Сандерленде, сообщил телеканал Sky News.
Протестующие принесли британские и английские флаги и скандировали лозунги в поддержку основателя ультраправой организации English Defence League Томми Робинсона. Во время митинга начались столкновения между протестующими и полицией: правые активисты бросали в полицейских бутылки и камни, а полиция применила слезоточивый газ.

По данным телеканала, столкновения между демонстрантами и полицией произошли возле мечети в Сандерленде. Городские власти попросили горожан не ходить в центр города из-за риска массовых беспорядков.

Ранее в английском Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. Разгневанные горожане устроили акцию протеста перед местной мечетью на фоне слухов о том, что нападавший был мусульманином.

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