Стали известны подробности двойной атаки ВСУ на многоэтажку под Орлом

Фото: iStock/Irina Piskova
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с разницей в несколько минут совершили две атаки на многоэтажный жилый дом в поселке Жилина Орловской области. Подробности атак раскрыл Telegram-канал Shot.
По данным издания, первый взрыв раздался примерно в 1:05, второй – через пять-семь минут. Отмечается, что второй БПЛА прилетел в «почти в то же самое место». Несколько квартир на верхних этажах жилого дома в пригороде Орла были повреждены.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Жилина на улице Яблоневая. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома.
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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Жилина на улице Яблоневая. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома.
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Александр Климов