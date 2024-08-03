Губернатор подтвердил попадание БПЛА ВСУ в жилой дом под Орлом

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию об ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, область с полуночи подвергается интенсивной атаке украинских беспилотников. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три БПЛА. Два БПЛА также атаковали жилые дома в Болховском районе. На месте происшествия работают оперативные подразделения. Губернатор Орловской области подчеркнул, что пожар был локализован. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее стало известно о двойном ударе ВСУ дронами по многоэтажному жилому дому в деревне Жилина.
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Александр Климов