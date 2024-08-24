Украинский БПЛА атаковал аэропорт Белгорода и взорвался

Фото: Минобороны РФ
Украинский дрон атаковал закрытый аэропорт в Белгороде. Беспилотник ударил в здание командно-диспетчерского пункта и сдетонировал, сообщает «База» 24 августа.
В результате атаки БПЛА, в здании аэропорта Белгорода выбило окна и повредило обшивку фасада. Силовики эвакуировали сотрудников аэропорта и оцепили территорию. О пострадавших не сообщается.
Ранее в Минобороны сообщило, что в 9 утра системы ПВО уничтожили по одному беспилотнику над Курской и Белгородской областями. По последним данным губернатора Белгородской области Гладкова на 13:42, атакам со стороны ВСУ подверглись два населённых пункта Белгородской области. Предварительно, люди не пострадали.
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Лия Мурадьян