Мобилизованный участник СВО назвал особенность украинского дрона «БабаЯга»

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Используемые Украиной беспилотные летательные аппараты «Баба Яга» могут поднимать груз весом до 150 килограммов. В теории это означает, что такой дрон способен поднять и унести человека.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал мобилизованный боец из Челябинска с позывным Депутат. Он уточнил, что самыми распространёнными БПЛА, с которыми ему приходилось сталкиваться во время участия в спецоперации, это дроны с грузоподъёмностью от 10 до 20 килограммов. Раньше они широко использовались в сельском хозяйстве, например, для опрыскивания полей.
По словам Депутата, тяжёлые квадрокоптеры «Баба Яга» опасны и сами по себе, так как несут мощный взрывной заряд. Кроме того, их часто сопровождают дроны-камикадзе
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Александр Бойцов