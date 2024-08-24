Штурмовик, сбивший головой украинский дрон, просится обратно на СВО

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Российский военный штурмового подразделения, ранее сбивший головой украинский дрон, хочет вернуться в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время военнослужащий проходит лечение, его ждет операция на позвоночнике. Согласно информации источника, мужчина решил принять участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Он заключил контракт с Минобороны РФ в июле текущего года.
Боец ВС РФ отбил украинский дрон головой в начале августа. Инцидент произошел, когда боец выполнял боевые задачи на харьковском направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Боец ВС РФ отбил украинский дрон головой в начале августа. Инцидент произошел, когда боец выполнял боевые задачи на харьковском направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова