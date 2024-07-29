Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Наемники массово покидают ВСУ, ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку: последние новости СВО

Наемники массово покидают ВСУ, ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку: последние новости СВО

Артиллеристы уничтожили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении
29 июля 2024, 09:44
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, ВС России освободили Прогресс и Евгеновку на территории ДНР, а иностранные наемники начали массово покидать ряды ВСУ.
Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 29.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Артиллеристы группировки войск «‎Центр» уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении СВО

Военные ВС РФ получили координаты цели от БПЛА и точным попаданием уничтожили танк. После этого они оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.


Фото: istockphoto/dr_evil

ВС России освободили Прогресс и Евгеновку на территории ДНР

Расположенные на территории Донецкой Народной Республики населенные пункты Прогресс и Евгеновка перешли под контроль российских сил.

«Подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении МО РФ.

Генерал Суровикин возглавит «отряд Армагеддона» в зоне СВО

В ближайшее время в зоне боевых действий возможно появление отряда генерала Армагеддона, известного также как отряд Путина, сообщает «Царьград». В отряд войдут ветераны специальной военной операции, отличившиеся при выполнении боевых задач.

Генерал Суровикин возглавит «отряд Армагеддона» в зоне СВО
Генерал Суровикин возглавит «отряд Армагеддона» в зоне СВО

Иностранные наемники начали массово покидать ряды ВСУ

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что иностранные наемники начали массово покидать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за условий службы.

По его словам, иностранные солдаты жалуются на то, что их отправляют в «мясорубки» и безрезультатные атаки. Они также жалуются на глупость, подлость и предательство своих командиров, добавил собеседник.
Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Харьковское направление

Идут ожесточенные бои в Волчанске. ВС РФ наносят постоянные удары, в т.ч. ФАБ-3000 с УМПК. Штурмовые группы войск «Север» продвинулись в частном секторе возле многоэтажек и заняли 2 здания.

Торецкое направление

В Железном и Нью-Йорке продолжаются тяжелые бои, российские военные атакуют на короткие дистанции.

Покровское направление

Армия РФ расширяет зону контроля на запад в Новосёловке Первой, военные ВС РФ успешно наступают у н.п. Веселое.
Фото: istock/ЕvgeniyShkolenko

Южнодонецкое направление

Идут бои в Красногоровке. Наши войска пробиваются к трассе на Угледар, стараясь перерезать её с северо-востока.

Запорожское направление

Боевики ВСУ бьют дронами и артиллерией, ВС РФ отвечают ТОСами и тяжелыми авиабомбами.

Херсонское направление

Без изменений обстановки. ВСУ минирую наш берег с дронов, наши военные действуют на островах и охотятся с БПЛА за вражескими лодками.

За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 БПЛА над пятью регионами РФ

Девятнадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над Курской областью, девять – над Белгородской областью, три – над Воронежской областью, пять – над Брянской областью, три – над Ленинградской областью.

Читайте также:

Женщина с дочерью пострадали при прямом попадании снаряда ВСУ в жилой дом

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

В Харькове поразили транспортное предприятие
#мо
#военные
#бпла
#авиация
#солдаты
#сво
#всу
#вс рф
#наемники
#танк
#пво
Мэр Приходько: Украинский дрон атаковал трамвай в Горловке
29 июля 2024, 09:30

Фото: istockphoto/NiseriN

Украинские военные в понедельник, 29 июля, с помощью беспилотника-камикадзе нанесли удар по трамваю в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
В своём телеграм-канале он уточнил, что ударный беспилотник атаковал трамвай в центре города. В результате удара ранение получила вагоновожатая, она госпитализирована. Глава городской администрации также добавил, что движение трамваев в микрорайон «Квартал 245» и в посёлок шахты имени Ленина временно приостановлено в целях безопасности.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с начала суток ВСУ уже трижды атаковали Горловку.

Читайте также:

В Курской области уничтожили 12 украинских БПЛА

В российском регионе после удара дронов загорелась нефтебаза

Губернатор Бусаргин: В Саратовской области сбит украинский беспилотник
#движение
#беспилотник
#трамвай
#всу
#ранение
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина с дочерью пострадали при прямом попадании снаряда ВСУ в жилой дом
Гладков: Подросток и мать ранены при атаке ВСУ в Белгородской области
29 июля 2024, 08:34

Фото: istock / maxim4e4ek

В Новой Таволжанке Белгородской области россиянка и её 16-летняя дочь пострадали из-за прямого попадания снаряда украинской армии в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
По данным Гладкова, девочка получила закрытый перелом предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Школьницу доставили в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Мать получила рваную рану ноги и отказалась от госпитализации.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

В США заявили о «наступательной дуге» России в ДНР

Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

В Харькове поразили транспортное предприятие

#губернатор
#дом
#владимир путин
#президент
#мать
#итоги
#жилой дом
#жители
#операции
#сво
#Вячеслав Гладков
#всу
#школьница
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Артиллеристы уничтожили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении
29 июля 2024, 08:05

Фото: istock/dr_evil

Российские артиллеристы группировки войск «‎Центр» уничтожили американский танк Abrams на Авдеевском направлении спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк американского производства M1 «Абрамс» ВСУ на Авдеевском направлении», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что военные ВС РФ получили координаты цели от БПЛА и точным попаданием уничтожили танк. После этого они оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.

Командир самоходки с позывным «Восьмой» рассказал, что охота на танк была долгой. По его словам, боевая машина не может ездить по российским дорогам. Танк застрял в грязи и утонул, поэтому его получилось обнаружить. Никто из находившихся в нем не спасся, заключил он.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В США заявили о «наступательной дуге» России в ДНР

Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

В Харькове поразили транспортное предприятие
#военные
#ночь
#бпла
#всу
#вс рф
#минобороны
#танк
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: силы ПВО уничтожили 39 беспилотников ВСУ над пятью областями
29 июля 2024, 07:42

Фото: istock / NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Девятнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Курской областью, девять – над Белгородской областью, три – над Воронежской областью, пять – над Брянской областью, три – над Ленинградской областью.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев к концу ноября 2024 года подготовит план по достижению мира. Перед этим украинские власти подробно обсудят вопросы территориальной целостности с другими странами.

Читайте также:

В США заявили о «наступательной дуге» России в ДНР

В Харькове поразили транспортное предприятие

Российские военные сковали логистику ВСУ освобождением села Прогресс в ДНР
#план
#лидер
#владимир зеленский
#всу
#минобороны
#киев
#рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о «наступательной дуге» России в ДНР
WP: Россия организовала «наступательную дугу» в ДНР
28 июля 2024, 23:07

Фото: istock / Anna_Anikina

Российские войска сформировали «дугу наступления» в Донецкой народной республике (ДНР), заявило издание Washington Post (WP).
Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России планируют занять транспортный узел в Покровске. До этого российские войска создали угрожающую ситуацию под Харьковом, позволив Вооруженным силам Украины (ВСУ) перебросить туда свои войска. Этот маневр позволил российским силам продвинуться в направлении Часов Яра, Торецка и Очертина, подчеркивает издание.

«Это умная стратегия: вы сначала пробуете сконцентрировать силы противника на одном направлении, а затем отвлекаете их на другом», – заявил украинский командир батальона с позывным Гений.

В конце июня советник ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские войска оставили стратегически важные позиции под Торецком. По его словам, войска ВСУ находятся не в лучшем состоянии из-за давления со стороны российских бойцов.

Читайте также:

ВС России освободили Прогресс и Евгеновку на территории ДНР

На Украине раскрыли число наемников в «Интернациональном легионе»

Российские бойцы обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ
#днр
#всу
#вс рф
#часов яр
#очеретино
#украина
#харьков
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности
NHK: Зеленский объявил об обсуждении территориальной целостности Украины
28 июля 2024, 22:54

Украина приступит к детальным обсуждениям вопроса территориальной целостности государства с союзными странами. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.
«(Зеленский — ред) заявил, что Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам», — сказано в сообщении телеканала.
О каких именно странах идет речь — Зеленский не уточнил.

Глава страны также добавил, что поддерживает контакт с командой бывшего президента США Дональда Трампа.

Помимо это, Зеленский сообщил, что Киев к концу ноября 2024 года подготовит план по достижению мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, которые предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций, направленных против РФ. Тогда украинская отвергла сторона инициативу.

Читайте также:

Медведев: Россия даст шанс будущему американскому лидеру наладить отношения

Володин: Церемония открытия Олимпиады-2024 войдёт в историю как «позор Франции»

Путин: Встречи военных разных стран говорят об их стремлении к миру
#сша
#радио
#украина
#страны
#план
#интервью
#заявление
#лидер
#владимир зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове поразили транспортное предприятие
Прокуратура: ВС РФ поразили ракетами транспортное предприятие в Харькове
28 июля 2024, 20:20

Фото: istock / Zeferli

Вооруженные силы РФ поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, размещенном в Телеграм-канале ведомства.
«В 11 часов россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района», — сказал представитель прокуратуры.
По его словам, пострадавших и погибших в результате ударов нет. Деталей о последствиях атаки Чубенко не раскрыл.

До этого украинские информагентства сообщили о двух взрывах в Харькове, которые позвучали на фоне воздушной тревоги.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Читайте также:

Путин: Полеты «стратегов» РФ – ответ на активность разведавиации США

Путин принял Главный парад по случаю празднования Дня ВМФ России — видео

Лавров предупредил о рисках в связи с появлением в Юго-Восточной Азии ЯО США

#видео
#предприятие
#россияне
#вооружённые силы рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные сковали логистику ВСУ освобождением села Прогресс в ДНР
ТАСС: освобождением села Прогресс в ДНР ВС России сковали логистику ВСУ
28 июля 2024, 19:18

Фото: istock / Anna_Anikina

Вооруженные силы РФ освобождением села Прогресс в ДНР сковали логистику украинской армии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
«Прогресс — стратегически важное направление. Его важность в том числе в ж/д ветке. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — рассказал собеседник издания.
Помимо этого, как отмечает источник, из-за одновременного взятия села Евгеновка, находящегося восточнее Прогресса, появляется возможность выровнять линию фронта. Вместе с этим два упомянутых населенных пункта серьезно расширяют зону влияния российской армии на этом направлении.

Освободить Прогресс и Евгеновку удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Читайте также:

Путин: Полеты «стратегов» РФ – ответ на активность разведавиации США

Путин принял Главный парад по случаю празднования Дня ВМФ России — видео

Лавров предупредил о рисках в связи с появлением в Юго-Восточной Азии ЯО США

#вооружённые силы рф
#днр
#всу
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Почему так»: Пленные морпехи с «Азовстали» возмутились поведением Зеленского
Морпехи с «Азовстали», находящиеся в плену два года, обратились к Зеленскому
28 июля 2024, 15:26

Фото: istock / Diy13

Украинские морпехи из «Азовстали», которые более двух лет находятся в плену, обратились к офису Владимира Зеленского с просьбой обменять их. Кадры публикует РИА Новости.
«Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода», — посетовал старший лейтенант Алексей Собчук.
Мужчина рассказал, что сдался бойцам ВС РФ 13 апреля 2022 года во время попытки выйти из окружения. Как утверждает Собчук, морпехам обещали возвращение домой в ближайшее время, но спустя полгода они поняли, что обменивают других пленных.

Он добавил, что руководители его бригады, попавшие в плен еще раньше, потому что «просто бросили» их, уже находятся на родине.
«А мы из-за них практически тут оказались», — пожаловался военнопленный.
Читайте также:

Путин: Полеты «стратегов» РФ – ответ на активность разведавиации США

Путин принял Главный парад по случаю празднования Дня ВМФ России — видео

Лавров предупредил о рисках в связи с появлением в Юго-Восточной Азии ЯО США

#кадры
#мужчина
#новости
#вс рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф