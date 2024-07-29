Наемники массово покидают ВСУ, ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку: последние новости СВО

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Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, ВС России освободили Прогресс и Евгеновку на территории ДНР, а иностранные наемники начали массово покидать ряды ВСУ.
Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 29.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
По его словам, иностранные солдаты жалуются на то, что их отправляют в «мясорубки» и безрезультатные атаки. Они также жалуются на глупость, подлость и предательство своих командиров, добавил собеседник.
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Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении СВОВоенные ВС РФ получили координаты цели от БПЛА и точным попаданием уничтожили танк. После этого они оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.
Фото: istockphoto/dr_evil
ВС России освободили Прогресс и Евгеновку на территории ДНРРасположенные на территории Донецкой Народной Республики населенные пункты Прогресс и Евгеновка перешли под контроль российских сил.
«Подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении МО РФ.
Генерал Суровикин возглавит «отряд Армагеддона» в зоне СВОВ ближайшее время в зоне боевых действий возможно появление отряда генерала Армагеддона, известного также как отряд Путина, сообщает «Царьград». В отряд войдут ветераны специальной военной операции, отличившиеся при выполнении боевых задач.
Генерал Суровикин возглавит «отряд Армагеддона» в зоне СВО
Иностранные наемники начали массово покидать ряды ВСУБывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что иностранные наемники начали массово покидать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за условий службы.
По его словам, иностранные солдаты жалуются на то, что их отправляют в «мясорубки» и безрезультатные атаки. Они также жалуются на глупость, подлость и предательство своих командиров, добавил собеседник.
Фото: istock/EvgeniyShkolenko
Харьковское направлениеИдут ожесточенные бои в Волчанске. ВС РФ наносят постоянные удары, в т.ч. ФАБ-3000 с УМПК. Штурмовые группы войск «Север» продвинулись в частном секторе возле многоэтажек и заняли 2 здания.
Торецкое направлениеВ Железном и Нью-Йорке продолжаются тяжелые бои, российские военные атакуют на короткие дистанции.
Покровское направлениеАрмия РФ расширяет зону контроля на запад в Новосёловке Первой, военные ВС РФ успешно наступают у н.п. Веселое.
Фото: istock/ЕvgeniyShkolenko
Южнодонецкое направлениеИдут бои в Красногоровке. Наши войска пробиваются к трассе на Угледар, стараясь перерезать её с северо-востока.
Запорожское направлениеБоевики ВСУ бьют дронами и артиллерией, ВС РФ отвечают ТОСами и тяжелыми авиабомбами.
Херсонское направлениеБез изменений обстановки. ВСУ минирую наш берег с дронов, наши военные действуют на островах и охотятся с БПЛА за вражескими лодками.
За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 БПЛА над пятью регионами РФДевятнадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над Курской областью, девять – над Белгородской областью, три – над Воронежской областью, пять – над Брянской областью, три – над Ленинградской областью.
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Дарья Осипова