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Генштаб ВСУ вынужден признать сложную ситуацию на Покровском (Красноармейском) направлении на территории ДНР, находящейся под контролем Украины.
«Самая горячая ситуация была на Покровском направлении (Красноармейском)», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ в соцсети Facebook*.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освобождением села Прогресс в ДНР сковали логистику украинской армии. Помимо этого из-за одновременного взятия села Евгеновка, находящегося восточнее Прогресса, появляется возможность выровнять линию фронта. Вместе с этим два упомянутых населенных пункта серьезно расширяют зону влияния российской армии на этом направлении.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Элина Позднякова