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Друг семьи предложил подвезти девочку и изнасиловал ее на глазах у брата

В Индии друг семьи изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у ее брата
Фото: iStock/juriskraulis

В индийском штате Мадхья-Прадеш друг семьи надругался над девятилетней девочкой. Об этом сообщает издание The Times of India.



По данным полиции, школьница возвращалась домой вместе с 11-летним братом, когда они встретили хорошо знакомого им мужчину. Тот предложил подвезти их, и дети согласились.

Сначала подозреваемый направился в сторону полей, но затем, заметив там пастухов, свернул к местной школе. Там он изнасиловал девочку на глазах у брата, а когда мальчик попытался заступиться за сестру, мужчина избил его. Сама пострадавшая потеряла сознание.

Когда педофил скрылся, юный свидетель добежал до дома и рассказал о произошедшем взрослым. Семья немедленно обратилась в полицию, и школьницу госпитализировали. Следователи уже возбудили уголовное дело, но местонахождение подозреваемого пока не установили.

Лидия Пономарева

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