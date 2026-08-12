Друг семьи предложил подвезти девочку и изнасиловал ее на глазах у брата
В индийском штате Мадхья-Прадеш друг семьи надругался над девятилетней девочкой. Об этом сообщает издание The Times of India.
По данным полиции, школьница возвращалась домой вместе с 11-летним братом, когда они встретили хорошо знакомого им мужчину. Тот предложил подвезти их, и дети согласились.
Сначала подозреваемый направился в сторону полей, но затем, заметив там пастухов, свернул к местной школе. Там он изнасиловал девочку на глазах у брата, а когда мальчик попытался заступиться за сестру, мужчина избил его. Сама пострадавшая потеряла сознание.
Когда педофил скрылся, юный свидетель добежал до дома и рассказал о произошедшем взрослым. Семья немедленно обратилась в полицию, и школьницу госпитализировали. Следователи уже возбудили уголовное дело, но местонахождение подозреваемого пока не установили.
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