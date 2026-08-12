Друг семьи предложил подвезти девочку и изнасиловал ее на глазах у брата

12 августа 2026, 19:06

В Индии друг семьи изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у ее брата

Фото: iStock/juriskraulis

В индийском штате Мадхья-Прадеш друг семьи надругался над девятилетней девочкой. Об этом сообщает издание The Times of India.