SHOT: Сбивший на переходе PR-директора «Москвички» не признал свою вину
В Москве продолжается расследование резонансного наезда на пешеходном переходе, жертвой которого стала пиар-директор издания Катя Чаковская. Новые подробности выяснились 12 августа.
По информации SHOT, 39-летний водитель грузового автомобиля на допросе заявил, что не осознавал факта столкновения. Мужчина пояснил, что покинул место происшествия на Ходынской улице, так как не считает себя участником аварии, отметив лишь, что слышал посторонний шум во время движения.
Несмотря на позицию фигуранта, следствие предъявило ему обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью»). Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Состояние пострадавшей остается тяжелым. Катя Чаковская находится в реанимации Боткинской больницы. У нее перелом основания черепа и множественные ушибы. Авария произошла накануне в центре столицы. Ход доследственной проверки и расследования уголовного дела взят на особый контроль прокуратурой города.
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