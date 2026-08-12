В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5
В Киргизии зафиксировали землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт сейсмологии Национальной академии наук (НАК) республики.
Подземные толчки произошли в час дня (10:00 мск) в Нарынской области. Их эпицентр находился в 15 километрах юго-восточнее села Ак-Туз и в 117 км от Бишкека. Сведений о пострадавших и повреждениях на пока нет.
Ранее сообщалось, что жительница Колумбии Даниэла Ларгос Санчес провела 36 часов под завалами после мощного землетрясения и выжила.
Спасатели вытащили ее из-под обломков здания в городе Перейра. Операцию они проводили совместно с местными пожарными и спецотрядом национальной полиции страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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