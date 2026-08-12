Олени съели все подсолнухи на поле и сорвали популярный фестиваль
В японском городе Корияма организаторы отменили ежегодный фестиваль подсолнухов из-за диких парнокопытных. Об этом сообщает The Mainichi.
Мероприятие должны были провести 23 августа на высокогорье Нунобики (около 1080 метров над уровнем моря), но 7 августа организаторы объявили об отмене. Причина — пятнистые олени, которые уничтожили подсолнухи целиком, не оставив даже стеблей.
Фестиваль проходит с 2008 года: волонтёры высаживают около 1,8 миллиона растений на девяти гектарах. Место также известно видом на озеро Инавасиро и гору Бандай, а рядом с полями стоят 33 ветряные турбины высотой около 100 метров.
Организаторы отмечают, что серьёзные проблемы с оленями начались ещё в прошлом году. Оградить огромную территорию сложно: подсолнухи не относятся к сельхозкультурам, поэтому установка электроизгородей не подпадает под городские субсидии, а питание для забора на девять гектаров обеспечивать дорого и трудно.
Читайте также: