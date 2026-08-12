Олени съели все подсолнухи на поле и сорвали популярный фестиваль

12 августа 2026, 18:21

В Японии отменили фестиваль подсолнухов из-за диких оленей

Фото: Istock/Piotr Krzeslak

В японском городе Корияма организаторы отменили ежегодный фестиваль подсолнухов из-за диких парнокопытных. Об этом сообщает The Mainichi.