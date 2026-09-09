Появилась новая информация о поисках семьи Усольцевых

09 сентября 2026, 09:33

Поиски Усольцевых в красноярской тайге могут продолжить при особых условиях

Фото: iStock/avtk

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям сообщили, что поисковые работы в районе исчезновения семьи Усольцевых сейчас не идут. Вопрос об их возобновлении остается открытым и зависит от определенных обстоятельств. Об этом пишет РИА Новости.