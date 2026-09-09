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Появилась новая информация о поисках семьи Усольцевых

Поиски Усольцевых в красноярской тайге могут продолжить при особых условиях
Фото: iStock/avtk

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям сообщили, что поисковые работы в районе исчезновения семьи Усольцевых сейчас не идут. Вопрос об их возобновлении остается открытым и зависит от определенных обстоятельств. Об этом пишет РИА Новости.



Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились к горе Буратинка возле поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В поход семья взяла корги. Домой туристы не вернулись, связь с ними оборвалась.

Последнюю крупную поисковую операцию провели в июне 2026 года. Несмотря на масштабные работы, спасатели не обнаружили следов родителей, ребенка или собаки.

Следователи считают несчастный случай основной версией исчезновения. При этом правоохранители не снимают с рассмотрения криминальный вариант.

Дарья Осипова

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