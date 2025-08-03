В Петербурге отчима-педофила спустили с лестницы за домогательства к маленькой девочке

03 августа 2025, 11:04

Петербуржец домогался малолетней дочери сожительницы

Фото: Istock/kuppa_rock

В Петербурге ранее судимый 34-летний мужчина домогался малолетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».