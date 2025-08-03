В Петербурге отчима-педофила спустили с лестницы за домогательства к маленькой девочке
В Петербурге ранее судимый 34-летний мужчина домогался малолетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Непозволительный инцидент случился днём 2 августа на Кирилловской улице. По словам 38-летней женщины, вызвавшей полицию, к ней приехали на ночёвку сожитель подруги и её дочь. Мужчина тут же проявил интерес к 11-летней девочке и начал домогаться её. Однако подруга матери застигла его за непозволительными действиями и выгнала «отчима». Педофил, убегая по лестнице от разъярённой женщины, упал и травмировался.
Правоохранительные органы определили мужчину в изолятор временного содержания УМВД по Центральному району. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Отмечается, что задержанный был ранее судим за кражу и хранение наркотиков.
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