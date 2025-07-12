ДТП на Камчатке: есть пострадавшие, погиб ребенок

12 июля 2025, 14:05

Восемь человек пострадали в ДТП на Камчатке

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Восемь человек пострадали в смертельном ДТП на Камчатке. Как пишет ТАСС, погиб один ребенок. В краевом Минздраве уточнили, что всех пострадавших госпитализировали.





В ГАИ проинформировали, что, по предварительной информации, 40-летняя водитель Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Трагедия с участием пяти детей произошла на 185-м километре трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково».





«Пятеро пострадавших детей, при необходимости, будут переведены в детскую краевую больницу, трое взрослых продолжат лечение в краевой больнице им. Лукашевского», — добавили в региональном Минздраве.