ДТП на Камчатке: есть пострадавшие, погиб ребенок
Восемь человек пострадали в ДТП на Камчатке
Восемь человек пострадали в смертельном ДТП на Камчатке. Как пишет ТАСС, погиб один ребенок. В краевом Минздраве уточнили, что всех пострадавших госпитализировали.
В ГАИ проинформировали, что, по предварительной информации, 40-летняя водитель Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Трагедия с участием пяти детей произошла на 185-м километре трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково».
«Пятеро пострадавших детей, при необходимости, будут переведены в детскую краевую больницу, трое взрослых продолжат лечение в краевой больнице им. Лукашевского», — добавили в региональном Минздраве.