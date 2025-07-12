Трое взрослых и четверо детей заблудились в горах Крыма

12 июля 2025, 13:00

В Крыму спасли семерых туристов, которые заблудились в горах

Фото: iStock/pitr134

Трое взрослых и четверо детей заблудились во время туристической прогулки в районе Алупкинской тропы. Группа туристов оказалась в труднодоступной горной местности и не могла самостоятельно спуститься. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.