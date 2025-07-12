Трое взрослых и четверо детей заблудились в горах Крыма
Трое взрослых и четверо детей заблудились во время туристической прогулки в районе Алупкинской тропы. Группа туристов оказалась в труднодоступной горной местности и не могла самостоятельно спуститься. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
На их поиски отправились спасатели Ялтинского отряда. Через некоторое время путешественников обнаружили на крутом скальном склоне, откуда эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения. Медицинская помощь им не потребовалась.
Перед этим сообщалось, что туристическая группа из трех человек пропала на Камчатке. Последний раз катамаран «Быстрый удод» видели около острова Собачий, а потом туристы перестали выходить на связь.
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