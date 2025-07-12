Толпа подростков избила двоих детей с аутизмом на детской площадке в Уфе
Подростки избили страдающих аутизмом детей на площадке в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан в беседе с РИА Новости.
В местных пабликах распространилась информация о том, что группа подростков в возрасте от 8 до 15 лет избила брата и сестру, страдающих аутизмом на одной из детских площадок города. Мальчика сбросили с горки, а девочку сильно раскрутили на карусели. После толпа поиздевалась над их собакой.
После произошедшего мать детей с аутизмом написала заявление в полицию.
В настоящее время проводится проверка. Выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу для детей.
Также устанавливаются личности подростков, причинивших детям телесные повреждения.
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