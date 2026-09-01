ДТП на проспекте Мира в Москве осложнило проезд в центр — Дептранс
На проспекте Мира в районе владения 123 произошла авария, повлекшая за собой серьезные затруднения дорожного движения. Об этом информирует столичный Дептранс.
В настоящий момент на месте событий задействовали городские оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировку транспортных потоков и устанавливают детали произошедшего, рядом дежурят бригады скорой помощи. Данные о пострадавших и точные причины ДТП уточняются.
На указанном участке фиксируется значительный затор в сторону центра. Автомобилистам рекомендовали заблаговременно прокладывать объездные маршруты и по возможности исключить проспект Мира из пути следования. Информация о предполагаемом времени ликвидации последствий аварии пока не поступала.
Ранее ДТП произошло из-за остановки сердца у водителя. Подробности — в нашем материале.
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