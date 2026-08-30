30 августа 2026, 11:05

Baza: Российскую семью не выпускают из Таиланда после ДТП

Фото: iStock/z1b

Российскую семью не выпускают из Таиланда после ДТП — на мужчину завели уголовное дело из-за открытой двери такси, в которую врезалась тайка. Об этом пишет Baza.