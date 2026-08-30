Российскую семью не выпускают из Таиланда после ДТП
Российскую семью не выпускают из Таиланда после ДТП — на мужчину завели уголовное дело из-за открытой двери такси, в которую врезалась тайка. Об этом пишет Baza.
Сергей и Ольга из Томска, находясь в отпуске в Паттайе, заказали такси для поездки в ресторан. Водитель на пикапе доставил их к месту назначения и припарковался рядом с заведением. Когда россиянин открыл дверь автомобиля, в неё на полной скорости въехала тайская девушка на скутере.
Пострадавшую госпитализировали с травмами. Сергея, Ольгу и водителя такси доставили в полицейский участок. Российскому туристу запретили покидать страну до тех пор, пока девушка не выздоровеет и он не компенсирует ей ущерб. Однако у пары оставалось всего около 200 долларов, поэтому их планы на вылет 1 сентября оказались под угрозой.
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