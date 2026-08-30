В Москве суд вынес приговор водителю с наркотической судимостью за пьяное ДТП

30 августа 2026, 18:16

Москвич за повторный отказ от освидетельствования получил срок и лишение прав

Фото: Istock/Zolnierek

В столице 46-летний мужчина с непогашенной судимостью за наркотики получил срок и лишился автомобиля за повторный отказ от медицинского освидетельствования. Подробности приводит прокуратура Москвы.