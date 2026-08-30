В Москве суд вынес приговор водителю с наркотической судимостью за пьяное ДТП
В столице 46-летний мужчина с непогашенной судимостью за наркотики получил срок и лишился автомобиля за повторный отказ от медицинского освидетельствования. Подробности приводит прокуратура Москвы.
Установлено, что на улице Валовой москвич совершил ДТП, а на требование инспектора пройти медосмотр ответил отказом. Ранее его привлекли к административной ответственности за отказ от освидетельствования, но он не оплатил штраф, не сдал водительское удостоверение и, зная о лишении прав, сел за руль.
Государственное обвинение поддержала Замоскворецкая межрайонная прокуратура. Судья признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде одного года колонии строгого режима.
Помимо этого, суд лишил обвиняемого водительских прав на два года и конфисковал автомобиль LIVAN X6 PRO в пользу государства. Правоохранители взяли подсудимого под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу.
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