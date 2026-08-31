Курьер влетел на большой скорости в машину при ДТП на юге Москвы
В районе Бирюлево Западное произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда, в результате которого пострадал молодой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент случился на улице Булатниковская, пишет Агентство городских новостей «Москва». Предварительно установлено, что водитель автомашины при выполнении маневра поворота налево допустил столкновение с электровелосипедом, которым управлял мужчина 2001 года рождения.
В результате аварии водителя двухколесного транспортного средства с травмами доставили в медицинское учреждение. В настоящее время надзорное ведомство поставило на контроль проведение процессуальной проверки и выяснение всех обстоятельств случившегося.
Ранее ДТП усложнило проезд на МКАД. Подробности — в нашем материале.
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