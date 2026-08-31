Курьер влетел на большой скорости в машину при ДТП на юге Москвы

31 августа 2026, 21:17

Курьер врезался в авто в результате ДТП на юге Москвы

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В районе Бирюлево Западное произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда, в результате которого пострадал молодой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.