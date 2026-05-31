ДТП на трассе «Скандинавия» унесло жизни четырех человек в Ленобласти
В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии, произошедшей на 124-м километре трассы «Скандинавия». Жертвами ДТП стали четыре человека, включая ребёнка. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Инцидент случился 30 мая около 15:00 в Выборгском районе. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Lada Largus, двигавшийся из Санкт-Петербурга в сторону Выборга, не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. После удара машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу.
От полученных травм на месте погибли водитель, а также женщины. Мальчика, находившегося в салоне, экстренно доставили в выборгскую больницу в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ребёнка не удалось. Сообщается, что в момент аварии все пассажиры были пристёгнутыми ремнями безопасности.
Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ведется следствие.
