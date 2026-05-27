Уголовное дело устроившего ДТП в Нижнем Новгороде сына Корнилова отменили
Уголовное дело в отношении 21-летнего сына миллионера Сергея Корнилова, который на автомобиле Mercedes устроил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии в Нижнем Новгороде, отменили. Об этом пишет «Лента.ру».
В Следственном комитете России сообщили, что материалы дела пока находятся в производстве МВД, однако следователи намерены забрать их себе. Согласно данным, фигуранта привлекут к ответственности за агрессивное вождение. 26 мая ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Журналисты отметили, что такая мера не соответствует тяжести содеянного и степени общественной опасности. Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе передачи дела и обосновать доводы, изложенные в СМИ.
О ДТП стало известно 21 мая. Все случилось на Похвалинском съезде.
