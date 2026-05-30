В Самарской области две женщины погибли в ДТП с косулей
В Самарской области два человека погибли в результате дорожного инцидента с участием дикого животного. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 29 мая на трассе Ульяновск — Самара — Сухие Аврали — Бинарадка в Елховском районе. Водитель автомобиля Lada Largus двигался по дороге, когда на проезжую часть внезапно выбежала косуля.
Мужчина сбил животное, после чего машина потеряла управление и опрокинулась. В результате происшествия погибли две пассажирки — женщины 21 года и 50 лет. Водитель 45 лет выжил. Сотрудники полиции начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая точные причины потери управления после столкновения с косулей.
Ранее сообщалось об инциденте в Чите. Там пьяный водитель BMW насмерть сбил 21-летнюю девушку у ночного клуба.
