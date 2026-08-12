ДТП на трассе в Татарстане унесло жизни трех человек — прокуратура
В Татарстане на трассе «Казань — Ульяновск» произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом стало известно 12 августа.
По данным республиканской прокуратуры, авария случилась на девятом километре автодороги Р-241. По предварительной информации, водитель Volkswagen Tiguan 1972 года рождения не справился с управлением, после чего иномарка столкнулась с Lada Iskra и Lada Kalina.
В результате жесткого столкновения три пассажира, находившихся в Lada Iskra, скончались на месте. Еще два человека пострадали — водитель отечественной легковушки и пассажир кроссовера. Обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В надзорном ведомстве сообщили, что взяли на особый контроль проведение процессуальной проверки по факту трагедии. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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