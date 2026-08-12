Водитель устроил ДТП и стрельбу в российском городе

12 августа 2026, 17:54

В Новосибирске шофер открыл стрельбу по очевидцу после ДТП

Фото: istockphoto/z1b

В Ленинском районе Новосибирска произошло резонансное ДТП, переросшее в стрельбу. Инцидент случился минувшей ночью около часа на улице Титова, неподалеку от ресторана Rostic's.