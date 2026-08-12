Водитель устроил ДТП и стрельбу в российском городе
В Ленинском районе Новосибирска произошло резонансное ДТП, переросшее в стрельбу. Инцидент случился минувшей ночью около часа на улице Титова, неподалеку от ресторана Rostic's.
По информации агентства безопасности «ГВАРДИЯ», автомобиль Nissan на высокой скорости резко затормозил, после чего его занесло, и он врезался в припаркованный на обочине BMW. На шум вышел один из посетителей заведения.
Мужчина попытался поговорить с виновником аварии, однако в ответ прозвучали выстрелы. По предварительным данным, стрелявший выпустил не менее четырех пуль из пистолета. Две из них достигли цели: пострадавший получил ранения в живот и кисть руки.
Скорая помощь оперативно доставила мужчину в больницу. Медики уточняют степень тяжести его состояния.
Тем временем стрелок скрылся с места происшествия до прибытия полиции. В настоящее время сотрудники внутренних дел ведут розыск злоумышленника и устанавливают все детали ночного происшествия.
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