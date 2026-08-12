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Массовое ДТП произошло на МКАД

На МКАД случилось массовое ДТП с семью автомобилями
Фото: istockphoto/Andrey Tishin

На внутренней стороне МКАД, в районе десятого съезда, столкнулись семь автомобилей. Об этом 12 августа сообщил Дептранс.



Из-за аварии движение сильно затруднено — открыто только две из пяти полос. Городские службы уже работают на месте, водителей призывают выбирать маршруты объезда.

Ранее ДТП с грузовиком в Башкирии унесло жизнь 20-летней пассажирки легковушки. Из смятого кузова деблокировали пострадавших.

Кроме того, в Татарстане пассажирский автобус попал в ДТП и опрокинулся в кювет. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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