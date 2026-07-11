Иномарка сбила двух детей на переходе в российском городе и скрылась с места ДТП

11 июля 2026, 13:07

Иномарка сбила двух детей в Иркутске на переходе и покинула место ДТП

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Иркутске в субботу около полудня произошло ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Водитель автомобиля «Тойота-Камри» совершил наезд на двоих детей, которые пересекали проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.