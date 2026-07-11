Иномарка сбила двух детей на переходе в российском городе и скрылась с места ДТП
В Иркутске в субботу около полудня произошло ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Водитель автомобиля «Тойота-Камри» совершил наезд на двоих детей, которые пересекали проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Как уточнили в региональной прокуратуре, обоих пострадавших оперативно доставили в больницу. В настоящее время надзорное ведомство держит на контроле ход установления всех обстоятельств инцидента.
В главном управлении МВД по Иркутской области добавили, что в настоящий момент полиция устанавливает личность и местонахождение водителя, скрывшегося с места происшествия. Других подробностей не приводится.
Ранее три человека пострадали в массовом ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве. Подробности в нашем материале.
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