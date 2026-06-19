Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с грузовиком в Петербурге
На Приморском проспекте в Петербурге грузовик столкнулся с мотоциклистом, пассажирка которого скончалась в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места трагедии.
Авария случилась вчера вечером, когда байкер двигался в сторону Лахта Центра. По предварительной информации, при перестроении в соседний ряд он не справился с управлением и врезался в грузовик.
Водитель мотоцикла не пострадал, однако его 33-летняя спутница получила тяжёлые травмы. Её экстренно госпитализировали. К сожалению, врачам не удалось спасти женщину. По сведениям Telegram-канала «78 | НОВОСТИ», причиной смерти стал перелом основания черепа.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ингушетии уже свыше шести тысяч человек ведут поиски малолетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа несколько дней назад. В работах принимают участие спасатели, волонтёры и сотрудники экстренных служб, которые используют 37 единиц техники.
Читайте также: