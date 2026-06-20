Массовое ДТП произошло на трассе А-121 «Сортавала» в Ленобласти
В Ленинградской области на трассе А-121 «Сортавала» возникли серьезные затруднения в движении из-за крупного дорожно-транспортного происшествия. Информация об этом появилась в Telegram-канале «78. Новости».
По словам свидетелей, столкновение произошло с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей, один из которых был такси. На текущий момент на третьем километре трассы наблюдается скопление машин.
Одним из автобусов перевозили детей. На место аварии оперативно выехали экстренные службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося и оказывают необходимую помощь пострадавшим. В настоящее время данные о числе пострадавших уточняются.
Ранее женщина-пешеход пострадала в жестком ДТП в российском регионе. ЧП случилось сегодня утром.
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