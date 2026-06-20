Серьезное ДТП произошло на Садовом кольце в Москве

20 июня 2026, 15:53

В Москве машины с людьми оказались в серьезной аварии на Садовом кольце

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На юге Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария случилась в Октябрьском тоннеле на Садовом кольце, сообщают оперативные службы.