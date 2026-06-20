Серьезное ДТП произошло на Садовом кольце в Москве
На юге Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария случилась в Октябрьском тоннеле на Садовом кольце, сообщают оперативные службы.
Очевидцы опубликовали кадры с места событий: на них видно два сильно поврежденных автомобиля. У машин смяло кузова, разбило капоты, бамперы и стекла, обломки деталей разбросало по проезжей части.
Ранее крупная авария произошла в Ленинградской области на трассе А-121 «Сортавала». Как информирует Telegram-канал «78. Новости», там столкнулись два автобуса и две легковушки, одна из которых была такси. В одном из автобусов находились дети. Из-за ДТП на третьем километре трассы образовалась пробка.
На место выехали экстренные службы: специалисты выясняют обстоятельства случившегося и оказывают помощь пострадавшим. Информация о количестве раненых уточняется.
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