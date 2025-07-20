ДТП произошло во Владимирской области, есть пострадавшие и погибшие

20 июля 2025, 22:22

Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП во Владимирской области

Фото: istockphoto/conejota

Жизни четырех человек унесло смертельное ДТП во Владимирской области. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, есть один пострадавший, трагедия произошла на автодороге М-7.





По данным полицейских, все случилось примерно в 17:00 на 265-м километре трассы в Ковровском районе.





«По предварительной информации, произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с последующим возгоранием. По состоянию на 19.30 сообщается о четверых погибших и одном пострадавшем», — добавили в ведомстве.

