ДТП произошло во Владимирской области, есть пострадавшие и погибшие
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП во Владимирской области
Жизни четырех человек унесло смертельное ДТП во Владимирской области. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, есть один пострадавший, трагедия произошла на автодороге М-7.
По данным полицейских, все случилось примерно в 17:00 на 265-м километре трассы в Ковровском районе.
«По предварительной информации, произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с последующим возгоранием. По состоянию на 19.30 сообщается о четверых погибших и одном пострадавшем», — добавили в ведомстве.Правоохранители не уточнили количество попавших в ДТП машин. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Движение автомобилей затруднено.