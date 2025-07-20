Подростки подвесили мальчика вверх ногами над лестничным пролётом под Тверью
Подростки подвесили мальчика вверх ногами над лестничным пролётом в Нерльской школе под Тверью. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Парень в истерике умолял обидчиков отпустить его, однако школьники игнорировали его просьбы.
Другие ученики неоднократно жаловались, что группа подростков постоянно издевается над более слабыми детьми.
Ранее в этот день сообщалось, что в Томской области девушка приревновала молодого человека к другой и попыталась отрезать ему половой член. Врачам чудом удалось спасти мужчине орган. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
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