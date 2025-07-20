NDTV: Пилот изнасиловал свою коллегу-стюардессу в Индии
Пилота частной авиакомпании обвиняют в изнасиловании своей коллеги-стюардессы в Индии. Предполагаемое преступление произошло недалеко от Мумбаи, в районе Мира-роуд в доме летчика вскоре после их возвращения из Великобритании.
По сообщению полиции, пилот со стюардессой отправились в указанный район после рейса в Лондон. При этом отмечено, что они жили в разных домах. Потерпевшая рассказала, что мужчина предложил ей ненадолго прийти в гости. Позже девушка поняла, что в доме никого нет, а затем, со слов стюардессы, пилот изнасиловал ее. Подозреваемого сейчас ищут, полицейские Навгара открыли уголовное дело.
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