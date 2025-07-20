NDTV: Пилот изнасиловал свою коллегу-стюардессу в Индии

20 июля 2025, 21:54

Фото: istockphoto/undefined undefined

Пилота частной авиакомпании обвиняют в изнасиловании своей коллеги-стюардессы в Индии. Предполагаемое преступление произошло недалеко от Мумбаи, в районе Мира-роуд в доме летчика вскоре после их возвращения из Великобритании.