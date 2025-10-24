ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти: детали

24 октября 2025, 22:31

СК открыл уголовное дело после ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и грузовой «Газели».