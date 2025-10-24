ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти: детали
В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и грузовой «Газели».
Об этом 24 октября в Telegram-канале сообщило региональное Следственное управление СК РФ. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
Следствие идет по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Авария с автобусом и «Газелью» произошла ранее в тот же день возле посёлка Большая Ижора. К работе с пострадавшими привлекли 14 бригад скорой помощи. Позднее стало известно, что один пациент скончался в больнице. Сообщают, что один из водителей находится в тяжёлом состоянии, у другого — травмы средней степени тяжести.
