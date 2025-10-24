Водитель автобуса не открыл дверь россиянке с ребенком и показал ей один жест

24 октября 2025, 21:36

72.ru: Водитель автобуса не открыл дверь женщине с ребенком и показал ей кукиш

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Тюмени водитель автобуса отказался открыть дверь женщине с ребёнком и показал ей «кукиш», пишет 72.ru.