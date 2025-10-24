Водитель автобуса не открыл дверь россиянке с ребенком и показал ей один жест
В Тюмени водитель автобуса отказался открыть дверь женщине с ребёнком и показал ей «кукиш», пишет 72.ru.
На фото и видео, опубликованных пассажиркой по имени Заиля, видно, как мужчина за рулём демонстративно игнорирует просьбу.
По словам женщины, инцидент произошёл утром 24 октября на остановке «улица Фёдора Достоевского». Автобус уехал раньше расписания, несмотря на то что они бежали к двери, а интервал между рейсами в этом районе большой.
