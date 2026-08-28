ДТП с Cadillac и свадебным кортежем произошло на Урале
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием свадебного кортежа и премиального седана Cadillac. Информация об инциденте появилась у E1.ru.
По словам невесты, находившейся в одном из автомобилей кортежа, она направлялась домой после примерки свадебного платья, чтобы подготовиться к торжеству. Автомобиль был празднично оформленным заранее. Девушка отметила, что водитель Cadillac, совершивший столкновение, выглядел неадекватно: у него была несвязная речь и странная реакция на происходящее. Она воздержалась от окончательных выводов, подчеркнув, что истинное состояние мужчины покажет экспертиза.
На опубликованных кадрах с места событий видно, что черный Cadillac оказался зажат между белым автомобилем Omoda из свадебного кортежа и дорожным ограждением. Кроме того, в заднюю часть Omoda врезался белый Volkswagen. В результате удара транспортные средства получили серьезные механические повреждения: у Cadillac разбит передний бампер, у Omoda деформировалась задняя часть кузова, а у Volkswagen значительно повредило крышку капота.
По предварительной информации, в аварии никто серьезно не пострадал. Однако очевидцы сообщают, что один из пассажиров Cadillac, мужчина, получил сильный удар, но его удалось привести в сознание.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Из-за аварии на участке перекрестка было затруднено дорожное движение.
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