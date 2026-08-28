ДТП с Cadillac и свадебным кортежем произошло на Урале

28 августа 2026, 19:29

E1: В Екатеринбурге свадебный кортеж попал в ДТП с люксовым Cadillac

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием свадебного кортежа и премиального седана Cadillac. Информация об инциденте появилась у E1.ru.