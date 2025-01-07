Бастрыкин потребовал доложить по делу о нападениях бродячих собак в Кузбассе

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе уголовного дела, связанного с нападениями бродячих собак в Кузбассе. Об этом пишет Сiбдепо, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«Бастрыкин затребовал и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Александра Михайловича Кустова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах...» — сказано в сообщении.
Перед этим стало известно, что жительница Киселевска в Кузбассе столкнулась с бродячими собаками, окружившими ее машину. Инцидент произошел в минувшую субботу, 4 января.
Ранее сообщалось, сколько человек погибло при пожаре в Пермском крае.
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Никита Кротов