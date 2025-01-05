Два человека погибли в ДТП в Самарской области

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На 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица в Большеглушицком районе (юго-восток Самарской области) произошло лобовое столкновение двух машин. Как сообщают в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП два человека погибли, ещё семь пострадали.
В ведомстве добавили, что противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы: отключила аккумуляторные батареи, а также деблокировала пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и медработники.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД, до приезда скорой помощи на месте ДТП скончались водитель автомобиля Toyota и несовершеннолетний пассажир, который ехал в автомобиле Hyundai.
Полицейские опросили участников аварии и очевидцев. Сейчас они продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД, до приезда скорой помощи на месте ДТП скончались водитель автомобиля Toyota и несовершеннолетний пассажир, который ехал в автомобиле Hyundai.
Полицейские опросили участников аварии и очевидцев. Сейчас они продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
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Анастасия Ларина